I controlli degli artificieri hanno dato esito negativo

Momenti di tensione a Venezia per due trolley abbandonati in piazza San Marco che avevano fatto scattare le procedure di controllo per un eventuale allarme bomba. La polizia locale aveva già notato i due trolley, abbandonati da due turisti, e li aveva invitati a non lasciarli in giro per le strade. Richiamo che non è servito a molto visto che, poco dopo, i due bagagli sono stati ritrovati di nuovo abbandonati. A quel punto la polizia locale ha chiamato le forze dell’ordine per i controlli del caso anche in relazione alle attuali misure di sicurezza aumentate dopo l’attacco a Mosca. In una piazza San Marco transennata, gli artificieri hanno così proceduto ai controlli, confermando il falso allarme.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata