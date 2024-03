Le due persone recuperate non hanno riportato ferite

Intervento di soccorso a 2.200 metri di quota per l’equipaggio di Drago VF63. Recuperati domenica pomeriggio dai vigili del fuoco due escursionisti bloccati sulla Rocca Provenzale ad Acceglio, in provincia di Cuneo. I due stanno bene, non hanno riportato ferite.

