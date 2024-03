Dopo la lettura del Vangelo, il Pontefice è rimasto qualche minuto in silenzio

Papa Francesco non ha letto l’omelia che aveva preparato per la messa della domenica delle Palme. Introducendo i riti, Bergoglio aveva mostrato una voce affaticata. Dopo la lettura del Vangelo, il Pontefice è rimasto qualche minuto in silenzio.

