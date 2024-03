I fatti sono avvenuti all'ospedale di Sulmona

La procura del tribunale di Sulmona (L’Aquila) procede con alcune verifiche per fare chiarezza sulle cause del decesso di una donna di 51 anni, ricoverata in terapia intensiva dell’ospedale forse per un’infezione. La donna, con diversi problemi di salute, sarebbe stata colpita da una pericardite che avrebbe provocato un’insufficienza respiratoria e dei disturbi polmonari con carenze di ossigeno nel sangue. Dall’ospedale di Teramo, in eliambulanza, la donna è stata trasportata all’ospedale di Sulmona, ricoverata in rianimazione è morta poco dopo.

