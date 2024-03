Foto di archivio

In corso i rilievi e le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto

Tragedia sul lavoro a Pegli, nel ponente di Genova. Un operaio di circa 40 anni è precipitato mentre lavorava su un ponteggio ad alcune ristrutturazioni. L’uomo sarebbe scivolato precipitando da diversi metri d’altezza. Sul posto 118 e Croce verde. Per l’operaio nonostante i tentativi non c’è stato nulla da fare. In corso i rilievi e le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

