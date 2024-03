È successo a Scampia, sette persone sono state denunciate

Una violenta rissa tra donne è avvenuta a Scampia, Napoli, dopo essere stata innescata da una discussione nata sul gruppo Whatsapp delle mamme degli alunni di un asilo. In seguito alla rissa, sette persone sono state denunciate.

Il motivo della zuffa

Ecco la cronologia degli eventi che hanno portato alla rissa, come descritti dai Carabinieri.

L’istituto offre settimanalmente la possibilità a due genitori di partecipare alle attività della scuola, per monitorare e seguire l’andamento dei propri figli e assicurarsi che le promesse didattiche siano rispettate. La partecipazione è su turni, due genitori alla volta, da concordare per ogni classe tra gli interessati. Accade che una delle mamme – questo quello che sarebbe finora emerso – decida arbitrariamente di modificare il giorno di visita. Senza considerare le sovrapposizioni e senza chiedere un parere agli altri genitori. Sarebbe stato quel giorno, senza sentire ragioni. La decisione viene comunicata sul gruppo Whatsapp e da quel momento la controversia monta. Dalle rimostranze si passa agli insulti. Il giorno successivo, la questione viene affrontata all’esterno della scuola. A iniziare due mamme, poi supportate da altre. Dopo qualche secondo di zuffa il conto arriverà a 7. Sette donne infuriate si prendono a botte senza esclusione di colpi. Qualcuno avvisa i carabinieri della stazione di Scampia, la cui sede è esattamente di fronte alla scuola. Le donne si disperdono ma le indagini non si fermano. Quella violenta rissa è stata immortalata dalle telecamere di un’attività commerciale. Le immagini sono chiare e permettono dopo qualche giorno di identificare le donne coinvolte.

