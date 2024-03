L'incidente a Sant'Alessio. Vittima un lavoratore di 52 anni di una ditta edile

Un operaio di 52 anni di una ditta edile ha perso la vita, schiacciato in un crollo durante uno scavo stradale per la fognatura in via dei Dorini, a Sant’Alessio, in provincia di Lucca. L’incidente, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato attorno alle 8,30 di giovedì mattina. Stando a una prima ricostruzione, l’operaio sarebbe rimasto semisepolto in un cedimento durante le attività di scavo. Ferita lievemente anche un’altra persona che, stando a quanto appreso, si sarebbe adoperata per tirare fuori il lavoratore. Sul posto, una volta ricevuto l’allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato ambulanza e automedica, facendo intervenire anche l’elisoccorso Pegaso. Sono accorsi anche i vigili del fuoco che si sono adoperati per liberare il corpo dell’operaio: per il lavoratore però non c’era più niente da fare. Per chiarire la dinamica dell’infortunio sul lavoro sono intervenuti i tecnici della prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e la polizia.

