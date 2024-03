L'autorità ha inviato una richiesta di informazioni alla Rai

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato una richiesta di informazioni alla Rai in merito a una presunta violazione della privacy. Questa sarebbe dovuta – come riportato da notizie di stampa – alle riprese video effettuate da droni sull’abitazione di John Elkann da parte di una troupe della trasmissione ‘Porta a Porta’. L’Autorità ricorda che – fermi restando ulteriori accertamenti per eventuali profili di rilevanza penale in seguito alle iniziative giudiziarie annunciate dai legali dall’interessato – anche nell’esercizio della attività giornalistica, va tenuto conto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, che prescrivono il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nella raccolta di dati e vietano un uso non corretto di tecniche invasive. Il riscontro dovrà pervenire all’Autorità entro dieci giorni.

