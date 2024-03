Gli animali sono risultati essere privi di microchip e di qualsiasi tipo di documentazione

La Guardia di Finanza di Ancona, in collaborazione con i Funzionari della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha scoperto all’interno di una autovettura proveniente dalla Turchia e sbarcata da una motonave proveniente dalla Grecia, 30 cani trasportati in condizioni assolutamente precarie, in violazione a quanto previsto dalle normative in materia di protezione degli animali da compagnia e, di conseguenza, introdotti illegalmente in Italia.

I due cittadini a bordo della vettura, risultati essere uno di nazionalità turca e l’altra di nazionalità tedesca, sono stati scoperti dai militari della GDF e dai funzionari delle Dogane di Ancona in possesso di ben 21 cuccioli, oltretutto stipati in 3 trasportini, e di 9 cani adulti di piccola taglia, trasportati in un unico box. La coppia, proveniente dalla Turchia e proprietaria degli animali, ha tentato di introdurli nel territorio dell’Unione Europea, senza però che fossero provvisti della prescritta documentazione e senza alcuna attestazione riguardo il rispetto della profilassi prevista dalla normativa veterinaria vigente.

I 21 cuccioli, inoltre, sono risultati avere meno di 90 giorni di vita, età minima richiesta dalla legge per poter essere trasportati e sono anche risultati essere privi di microchip e di qualsiasi tipo di documentazione; i 9 cani adulti, di piccola taglia, dotati di microchip erano accompagnati da documentazione sanitaria incompleta.

