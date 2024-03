La Ong racconta di aver avuto ore di tensione con la Guardia Costiera Libica

La Geo Barents, imbarcazione di Medici Senza Frontiere, ha diffuso le immagini del salvataggio di sabato di oltre 170 migranti nel Mar Mediterraneo. “Sono in totale 171 le persone a bordo della Geo Barents. Prima mattina abbiamo fatto un primo soccorso, 28 persone tratte in salvo. Poco dopo ci siamo diretti verso una seconda imbarcazione che aveva 143 persone a bordo. In questo secondo caso abbiamo avuto due ore di tensione con la Guardia Costiera Libica“, ha fatto sapere Medici Senza Frontiere a proposito delle operazioni. Nella notte di domenica, invece, “abbiamo soccorso 75 persone, tra loro donne e bambini, da una barca in vetroresina sovraffollata che si è rovesciata”, sottolinea Msf. “Circa 45 sono cadute in acqua. I nostri team sono riusciti a soccorrere tutt3 e ora sono al sicuro a bordo. Debilitati e sotto shock”, prosegue Msf.

