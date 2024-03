Il disegno in occasione della festa di San Giuseppe in una mensa privata aperta ai fedeli

A Borgetto, in provincia di Palermo, in occasione della festa di San Giuseppe, in una mensa privata aperta ai fedeli in occasione della festività, compare un disegno nel quale accanto al santo vi è anche la figura di Francesco Bacchi, il 20 enne di Partinico morto in seguito a una violenta rissa scoppiata in una discoteca di Balestrate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata