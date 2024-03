Costretti dei bambini a compiere atti sessuali in streaming

Blitz della polizia contro la pedopornografia online in Lombardia. Dopo una serie di perquisizioni in diverse province lombarde, arrestate cinque persone, quattro in flagranza di reato, che avrebbero prodotto materiale pedopornografico inducendo giovanissimi, anche di sette, otto anni, a compiere atti sessuali in streaming ovvero a riprendersi in atti di autoerotismo. Uno degli arrestati ha commesso abusi sessuali ai danni di 2 bambine in età preadolescenziale a lui legate da vincolo di parentela e di un’amichetta. Le perquisizioni informatiche dei dispositivi trovati in possesso degli indagati hanno rivelato inoltre particolari inquietanti in merito al coinvolgimento degli indagati nella condivisione online di video raffiguranti abusi sessuali su bambini in tenera età, anche neonati.

