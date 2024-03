Nel corso delle indagini è emerso che chiedeva il pizzo agli imprenditori trapanesi

Il gup di Palermo Cristina Lo Bue ha condannato a nove anni e tre mesi Giovanni Luppino, l’autista di Matteo Messina Denaro arrestato con il boss il 16 gennaio 2023 a Palermo davanti alla clinica La Maddalena di Palermo. Luppino è stato condannato per associazione mafiosa. I pm della Dda di Palermo Paolo Guido, Pero Padova e Gianluca De Leo avevano chiesto una condanna a 14 anni e 4 mesi. Nel corso delle indagini, infatti è emerso che Luppino non faceva solo l’autista a Matteo Messina Denaro, ma per suo conto chiedeva il pizzo agli imprenditori trapanesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata