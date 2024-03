Immagine d'archivio

Vittima un 36enne residente a Tuturano. Aperto un fascicolo per omicidio colposo

Incidente mortale sul lavoro a Brindisi nella tarda mattinata di mercoledì: un operaio di 36 anni è morto schiacciato da un macchinario che stava manovrando nella sede di una società che si trova nella zona industriale. Stando a quanto apprende LaPresse l’uomo, residente a Tuturano (Brindisi), stava manovrando un carro ponte con un’anima di ferro che, per cause da accertare, gli è finito addosso. L’operaio ha chiesto aiuto ed è stato soccorso, ma è morto in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Brindisi e gli ispettori dello Spesal. La procura di Brindisi ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

