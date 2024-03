Ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, per cui il critico d'arte è stato indagato

I pm della Procura di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio per Vittorio Sgarbi, ex sottosegretario alla Cultura, per le ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, per cui il critico d’arte è stato indagato. Secondo la Procura capitolina, le pendenze erariali con l’Agenzia delle Entrate ammonterebbero a circa 715mila euro. Per la Procura Vittoria Sgarbi avrebbe acquistato il quadro nel 2020 a un’asta di opere d’arte facendo risultare come compratrice la compagna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata