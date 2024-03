Foto dall'archivio

E' accaduto a Buronzo, ferito il camionista

Incidente stradale mortale a Buronzo, oggi, nel Biellese, sulla strada provinciale 62. Secondo quanto si apprende si è verificato uno scontro auto-camion: è deceduto l’automobilista, che secondo i primi accertamnti sarebbe un uomo tra i 60 e i 70 anni. Il camionista è rimasto ferito, secondo i sanitari in codice giallo.

Poco dopo sempre nel Biellese, a Formigliana sulla SP 230 un automobilista di 69 anni uscito di strada, sembra in modo autonomo, ed è rimasto gravemente ferito. Sarebbe stato trasportato dai sanitari, accorsi sul posto, in codice rosso in ospedale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata