Non si esclude che l'incidente possa essere avvenuto per una falla nello scafo

I militari della capitaneria di Porto di Roma hanno tratto in salvo un uomo di 65 anni a seguito dell’affondamento di uno yacht al largo di Ostia. L’uomo stava portando il natante dal porto di Fiumara a quello del Circeo, pochi istanti dopo la diffusione dell’Sos, le motovedette CP 381 e 386 della guardia costiera di Roma hanno raggiunto le coordinate. Il punto dove lo yacht si è inabissato si trova a poche miglia dalla costa all’altezza del lido, Tibidabo Beach, e a causa delle avverse condizioni meteorologiche non è stato ancora possibile da parte del proprietario recuperare il relitto. Non si esclude che l’incidente possa essere avvenuto per una falla nello scafo attraverso la quale il natante ha imbarcato acqua nel vano motori. La zona, in linea d’aria corrispondente al primo Cancello, è costantemente monitorata dalle motovedette per verificare eventuali fuoriuscite di carburante dallo yacht.

