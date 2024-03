L'azione dimostrativa dei manifestanti in solidarietà con i palestinesi

Alcuni manifestanti, in tuta bianca, si sono staccati dal corteo per l’8 marzo a Milano, e hanno lanciato uova contenenti vernice rossa contro un cartellone pubblicitario di Armani tra via Broletto e via dell’Orso. I manifestanti hanno esposto anche uno striscione con scritto: “Boicot Tour – Stop Genocide Free Palestine“.

