In Corte d’Assise a Roma si è aperto il processo bis per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso con 11 coltellate nel luglio 2019 nel quartiere Prati. La Cassazione ha stabilito un nuovo procedimento di secondo grado nei confronti dei due cittadini americani Lee Elder Finnegan e Gabriele Natale Hjorth, accusati del delitto del vicebrigadiere. La Suprema Corte ha annullato per Elder la condanna a 24 anni e per Hjort a 22. A entrambi in primo grado fu inflitto l’ergastolo. In aula anche la vedova della vittima, Rosa Maria Esilio.

