Il guidatore ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare

Incidente stradale mortale nel pomeriggio nel milanese sulla A58 tra Paullo e Vizzolo Predabissi in direzione Melegnano. Intorno alle 17.45 il conducente di un furgone della SDA Servizio Postale, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo andando a sbattere violentemente contro un veicolo che lo precedeva in carreggiata, terminando poi la sua corsa nel guard rail. Per il guidatore del furgone SDA non c’è stato nulla da fare. Difficili le operazioni di recupero del corpo da parte dei vigili del fuoco del Distaccamento di Gorgonzola coadiuvati dal carro soccorso proveniente dalla sede centrale di via Messina. L’intervento degli uomini del comando di Milano è terminato pochi minuti fa. Illeso l’altro conducente del veicolo tamponato. Sul posto anche Polstrada e 118.

