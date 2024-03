"Continuerò a lottare per chiedere giustizia”, ha aggiunto

“Io, Laura e Alessandro siamo processati con l’accusa di danneggiamento aggravato. Rischiamo fino a 5 anni di carcere”. Lo ha dichiarato Davide Nensi, uno dei tre ragazzi di Ultima Generazione che oggi affronta la quarta udienza, presso il tribunale di Roma, per il processo a seguito dell’imbrattamento con vernice lavabile della facciata del Senato. “Mi aspetto che il giudice riconosca le motivazioni che erano dietro al nostro gesto. L’intento non era danneggiare il palazzo, ma richiamare l’attenzione sulla responsabilità che ha il parlamento per fare delle leggi che vadano a tutela dei cittadini e dell’ambiente”, ha aggiunto l’attivista. “Non so se rifarei la stessa azione. So che continuerò a lottare per chiedere giustizia”, ha ammesso Davide, che si è detto spaventato per l’esito dell’udienza.

