Foto dall'archivio di carabinieri a Palermo

E' uno dei responsabili della violenza di gruppo su una ragazza al Foro Italico lo scorso 7 luglio

Il pm ha chiesto 8 anni, ridotti per il rito abbreviato, per uno dei responsabili dello stupro di gruppo della ragazza di 19 anni vittima di violenza al Foro Italico, lo scorso 7 luglio, a Palermo: il giovane è stato condannato a 8 anni e 8 mesi. All’epoca dei fatti era minorenne. Si tratta della prima condanna per le violenze avvenute otto mesi fa.

La sentenza è arrivata in seguito a un processo che si celebrava in rito abbreviato. Insieme al giovane sono coinvolti altri sette imputati i quali verranno giudicati, anch’essi con abbreviato, ad aprile.

