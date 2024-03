Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri. La procura di Trani (Bat) ha aperto un'inchiesta

Tragedia a Terlizzi, in provincia di Bari: un uomo di 79 anni ha perso la vita precipitando nel vano dell’ascensore dell’immobile in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata nel centro storico. La procura di Trani (Bat) ha aperto un’inchiesta.

