Per i giudici contabili la spesa sostenuta dalla Regione, pari a 3,7 milioni di euro, era "ingiustificata"

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stato rinviato a giudizio dalla Corte dei Conti per la “smart card” regionale che attestava l’avvenuta vaccinazione contro il Covid. Per i giudici contabili la spesa sostenuta dalla Regione, pari a 3,7 milioni di euro, era “ingiustificata”, dal momento che proprio in quel periodo veniva introdotto dallo Stato il Green Pass.

“La nostra linea difensiva resta quella che abbiamo sempre evidenziato, ovvero che la ‘smart card’ non si trattava affatto di un doppione, ma aveva finalità ulteriori e diverse rispetto al Green pass, così come risulterà dalla documentazione” ha detto a LaPresse l’avvocato Andrea Castaldo, difensore del presidente della Regione Campania.

