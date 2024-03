L'imprenditore trentino era in carcere in Florida da 24 anni

Tornerà in Italia Chico Forti: l’annuncio è stato dato ieri mentre la premier Meloni si trovava negli Stati Uniti, dove ha avuto un colloquio con Biden. “La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiamato direttamente Chico in carcere per dargli la notizia. Un premio per la tenacia di Chico. Nessuno sa come ha fatto a resistere 24 anni in un carcere di massima sicurezza americano” ha detto Gianni Forti, zio di Chico, l’imprenditore trentino in carcere in Florida con l’accusa di avere ucciso Dale Pike il 15 febbraio 1998. “Non so esattamente le modalità del rientro di Chico – ha aggiunto lo zio -. Credo che sarà trasferito secondo le regole della Convenzione di Strasburgo”.

“Dopo 24 anni di battaglie abbiamo vinto la guerra. La vittoria è arrivata attorno alle 16 di ieri quando mi ha chiamato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dicendomi che di lì a poco avrebbe dato l’annuncio. Confido che per Pasqua si risolva tutto, tempi tecnici permettendo. Alla mamma lo dirà direttamente lui che rientra in Italia. Ha 96 anni e ha sempre combattuto” ha detto ancora lo zio.

