Prima la lite nel parcheggio del locale, poi la resa dei conti

Tre giovani fra i 17 e i 21 anni sono stati denunciati a piede libero per lesioni aggravate e omissione di soccorso dai carabinieri di Stresa, nella provincia di Verbanio-Cusio-Ossola, per aver investito con un furgone un 17enne dopo una lite in discoteca fra gruppi rivali. La vittima è stata trasportata al DEA di Domodossola con diversi traumi e una prognosi di 30 giorni. E’ successo nella notte di sabato 17 febbraio quando i carabinieri di Premosello Chiovenda e di Stresa sono dovuti intervenire una prima volta nel parcheggio di un locale di Ossola per una lite scoppiata fra due gruppi di giovani. La situazione sembrava tornata alla normalità ma alle 4.30 del mattino una chiamata al 112 ha segnalato un ragazzo investito da un furgone che poi si è dato alla fuga. Al termine della serata il 17enne si sarebbe avviato a piedi verso casa con alcuni amici e all’altezza di una rotatoria è giunto il mezzo che ha spalancato lo sportello anteriore in corso colpendolo e facendolo cadere a terra. Dai video delle telecamere di sorveglianza, lettori di targhe e testimonianze i militari sono risaliti all’identità dei passeggeri che sono risultati essere gli stessi giovani della lite scattata alcune ore prima. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

