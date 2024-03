A Brescia la prima udienza per la revisione del processo di Olindo Romano e Rosa Bazzi

Le foto della casa della strage di Erba, delle scale del palazzo dove avvenne la mattanza l’11 dicembre del 2006, sono state mostrate in aula, nella Corte d’appello di Brescia, dove è in corso la prima udienza per la revisione del processo di Olindo Romano e Rosa Bazzi. I due coniugi, nel 2011, sono stati condannati in via definitiva all’ergastolo per aver ucciso Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk di appena due anni, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. I due sono accusati anche del tentato omicidio di Mario Frigerio, marito di Cherubini, e unico sopravvissuto alla mattanza per una malformazione alla carotide.Le foto sono state mostrate da Guido Rispoli, pg di Brescia, che assieme all’avvocato generale dello Stato Domenico Chiaro, rappresentano l’accusa.

