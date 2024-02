La densa colonna di fumo rende il lavoro difficile alle 17 squadre di vigili del fuoco all'opera

Prosegue l’opera delle squadre dei vigili del fuoco di Milano impegnate da ieri (mercoledì) pomeriggio nell’incendio che ha distrutto un capannone industriale di circa 8mila mq gestito dalla ditta Arcadia Trasporti e Logistica in località Truccazzano. Diciassette le squadre che si stanno avvicendando con il supporto anche dei comandi di Monza e Bergamo. L’incendio è quasi del tutto circoscritto, ma la densa colonna di fumo rende difficili le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco stanno lavorando in sinergia con le autorità locali, Arpa e carabinieri anche per il campionamento e le analisi degli agenti micro inquinanti dell’aria.

