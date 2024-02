Fiamme in un'azienda della zona

Nove squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a Truccazzano, nella provincia di Milano, per un incendio che ha colpito un’azienda della zona. In supporto alle squadre di Milano sono presenti vigili del fuoco anche di Monza e Bergamo. Dalle prime immagini si vede una densa colonna di fumo nero alzarsi dal magazzino.

Non ci sarebbero persone coinvolte nell’incendio. Le fiamme sono scoppiate all’interno della società Arcadia che si occupa di materiale plastico e non nell’azienda logistica confinante Duimex come precedentemente riferito dai vigili del fuoco. Stanno bruciando bobine di materiale plastico e sul posto è presente anche Arpa Lombardia per i rilievi del caso. I vigili del fuoco stanno cercando di contenere e circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento delle aziende limitrofe. E’ giunta in supporto anche una squadra dal distaccamento di Crema. La centrale dei vigili del fuoco di Milano di via Messina ha ricevuto telefonate di cittadini preoccupati dalla colonna di fumo.

