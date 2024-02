Sul corpo della donna diverse ecchimosi

Era stata avvistata l’ultima volta nel borgo di Succhivo il 17 febbraio; sempre lì, a meno di un chilometro di distanza, è stata trovata morta ieri mattina, dopo dieci giorni di ricerche fino a quel momento vane. Il corpo di Antonella Di Massa, la 51enne ischitana di Casamicciola Terme, è stata trovata senza vita ieri da due inviati della trasmissione Rai ‘Chi l’ha visto?’ in un terreno poco lontano dal luogo dell’ultimo avvistamento. Eppure quella stessa zona, confermano a LaPresse fonti investigative, nei giorni scorsi era stata ampiamente e ripetutamente setacciata, battuta palmo a palmo dalle squadre impegnate nelle ricerche, alle quali hanno partecipato Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco, Capitaneria di Porto, Protezione civile locale e regionale, personale della Croce Rossa Italiana, Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico, Soccorso alpino della Guardia di Finanza e numerose altre associazioni di volontariato, con il coordinamento della Prefettura di Napoli.

Per trovare Antonella sono stati impegnati droni, elicotteri anche dotati di termoscanner, unità cinofile molecolari, una motovedetta ha perlustrato l’area costiera. Un impegno robusto ma senza risultati, al punto che lo scorso 23 febbraio il Cnsas della Campania informava che “in accordo con gli inquirenti” le ricerche venivano sospese “in assenza di alcun tipo di riscontro”. Fino a ieri mattina, quando i due inviati di ‘Chi l’ha visto?’, addentrandosi in un terreno nel borgo di Succhivo, comune di Serrara Fontana, hanno trovato il corpo senza vita della 51enne.

I primi accertamenti esterni compiuti dal medico legale giunto sul posto non hanno chiarito quando Antonella sia morta, se poco dopo essere scomparsa o nei giorni successivi, o addirittura a ridosso del ritrovamento. Le risposte arriveranno dall’autopsia che dovrebbe essere disposta a breve dalla Procura di Napoli. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. La comunità di Casamicciola “è scossa e turbata per l’epilogo tragico di questa vicenda che ci lascia sgomenti”, è il commento del sindaco Giosi Ferrandino, esprimendo “il dolore e la vicinanza alla famiglia di Antonella e la speranza che ora riposi in pace. Abbiamo tutti pregato e sperato che Antonella fosse viva e che tornasse sana e salva dalla sua famiglia, adesso – conclude – sappiamo purtroppo che non sarà così”.

Sarebbe stato un medico della Asl di Ischia, ma non un medico legale, ad aver effettuato i primi rilievi sul corpo. Sul corpo della donna sono state ritrovate ecchimosi.

