Il provvedimento per la violazione delle linee guida sul tema della revisione dei processi

Il sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser è stato sanzionato con la ‘censura’ da parte della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, accogliendo la richiesta della pg Francesca Nanni. Tarfusser è stato ‘censurato’ per la violazione delle linee guida della procura generale di Milano sul tema della revisione dei processi e in particolare su quello della strage di Erba. Le motivazioni sono attese entro 90 giorni. Venerdì presso la Corte d’Appello di Brescia ci sarà l’udienza sul processo di revisione per i due coniugi, Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo.

