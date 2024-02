Blitz della Guardia di Finanza: 30enne condannato per direttissima

Condannato per direttissima un pusher 30enne pescarese, arrestato dalla Guardia di Finanza di Pescara perché trovato in possesso di un chilo di marijuana e hashish. Il quantitativo di sostanza stupefacente avrebbe fruttato circa ottomila euro. Il quantitativo è ststo trovato anche grazie al fiuto del cane antidroga Esco. Nel corso della perquisizione nell’abitazione dello spacciatore sono state recuperati altri quantitativi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e una macchina per il sottovuoto con una serie di buste per il confezionamento della droga. Lo spacciatore è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti ed è stato condannato, per direttissima a seguito di patteggiamento, a un anno di reclusione e a una multa di 2.400 euro.

