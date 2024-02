La vittima è una guida alpina di Chamonix di 60 anni

È morto lo sciatore freerider che oggi è caduto da un salto di roccia mentre affrontava una discesa in fuori pista in zona La Zerotta, a Courmayeur. La vittima, secondo quanto si apprende, era una guida alpina di Chamonix, di 60 anni, che stava accompagnando un gruppo di 4 persone su un fuori pista sempre all’interno nel comune di Courmayeur. A chiamare i soccorsi proprio il gruppo che stava accompagnando: i soccorrittori hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato niente da fare.

