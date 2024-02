Foto dall'archivio

Le violenze nel parcheggio vicino all'Alcatraz, i bodyguard sono intervenuti per salvare la ragazza: è una statunitense in Italia per studio

Un italiano di origini egiziane è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ventenne. La giovane sarebbe stata violentata nel parcheggio del supermercato adiacente la discoteca Alcatraz.

A intervenire sarebbero stati i bodyguard della discoteca. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha rintracciato il responsabile. La donna è una ventenne statunitense, in Italia per motivi di studio.

