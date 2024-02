Foto dall'archivio

Il direttore della Pediatria: "Subito prescritta terapia antibiotica adeguata, siamo addolorati. Era in condizioni stabili"

Tre accessi in ospedale, immediatamente curati con una “terapia antibiotica appropriata”, con condizioni cliniche “stabili”. Il Direttore della Pediatria dell’ospedale di Chivasso, dott. Fabio Timeus, precisa alcuni dettagli in merito alla morte del 12enne Andrea Vincenzi, deceduto mercoledì sera al suo arrivo all’ospedale Regina Margherita di Torino dopo che era stato dimesso dall’ospedale di Chivasso. Il direttore della pediatria specifica che a Chivasso “ci sono stati due accessi il 19 febbraio (uno breve nella notte e uno nella mattinata) e un accesso il 21 febbraio con osservazione in Pediatria. Fin dal primo accesso nella notte del 19 febbraio è stata prescritta terapia antibiotica appropriata rispetto al microrganismo interessato. Nella mattinata del 19 febbraio e nella giornata del 21 febbraio sono stati eseguiti esami ematochimici e strumentali relativi alla situazione clinica. Il 21 febbraio, gli esami ematochimici e strumentali effettuati e le condizioni cliniche stabili hanno permesso la dimissione a domicilio con terapia appropriata. In ogni caso, siamo profondamente addolorati e ci stringiamo alla famiglia”.

