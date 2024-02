Foto dall'archivio

Secondo quanto si apprende, portato poi al Regina Margherita, è andato in arresto cardiaco

Un calciatore 12enne è morto all’arrivo al Regina Margherita, dopo che si era recato in pronto soccorso a Chivasso ed era stato dimesso. Secondo quanto si apprende, al Regina Margherita è andato in arresto cardiaco. I medici hanno disposto l’autopsia. E’ accaduto ieri poco prima della mezzanotte. Il giovane era stato dimesso dal pronto soccorso che fa riferimento all’Asl To4 e dopo poche ore, essendo peggiorata la sua condizione mentre era a casa, è stato trasportato da un’ambulanza verso l’ospedale pediatrico di Torino Regina Margherita.

“Il Gassino San Raffaele, nella figura di tutto il consiglio direttivo, si stringe con forza intorno ai genitori di Andrea Vincenzi, nostro giovanissimo atleta classe 2011 che è prematuramente ed improvvisamente scomparso questa notte. La tragedia ci ha colpiti profondamente lasciando in tutti noi un profondo dolore e sgomento. Da tutto il Gassino San Raffaele, alla nostra Valeria ed al papà Roberto, le più sentite condoglianze e la vicinanza in questo momento immensamente doloroso per la grave perdita. Gassino Football Club” si legge in una nota del club.

L’Asl: “Verifiche interne”

L’azienda sanitaria di Chivasso, Asl To4 di Torino, “esprime grande vicinanza alla famiglia e informa che ha immediatamente attivato le dovute verifiche interne”, a proposito della morte del 12enne calciatore, deceduto dopo essere dimesso dall’ospedale. “Anche se tali verifiche prevedono qualche giorno di valutazione, da una prima analisi risulta che siano stati effettuati gli accertamenti necessari e siano stati seguiti i protocolli correttamente previsti”, prosegue la nota dell’azienda sanitaria.

