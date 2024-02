Sono i dati elencati da Giovanni Russo alla Commissione Giustizia: "Negli Icam 21 donne con 24 bambini"

“Al 19 febbraio 2024” nelle carceri italiane ci sono “60.926 detenuti in totale di cui 44.681 sono definitivi mentre 9.536 sono in attesa di primo giudizio“. Sono i dati elencati da Giovanni Russo, capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, nel corso della sua audizione in Commissione Giustizia, sottolineando che “negli anni passati la crescita dei detenuti era legata alla detenzione cautelare, mentre ora aumentano i soggetti definitivi“.

“A ora sono 21 le donne con 24 bambini negli istituti detti Icam, anche se in realtà solo quello di Lauro è specifico per questi trattamenti mentre gli altri sono reparti specializzati con una vocazione avanzata ma inseriti in istituti ordinari” ha detto ancora Russa. A domanda precisa il capo del Dap ha sottolineato che nei dati mancano quelli delle case famiglia di Roma e Milano, dati che “intendiamo incentivare” anche perché, rileva, Russo, “ci sono posti vacanti” nelle stesse strutture.In merito alle 21 detenute con i bambini, “per tutte le donne la magistratura non ha ritenuto opportuno, per la gravità del reato commesso e per il comportamento, di collocarle al di fuori dell’istituto detentivo”, ha spiegato Russo.

