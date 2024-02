L'uomo è stato portato all'ospedale di Castellammare di Stabia dal figlio. Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica

Un uomo di 60 anni è stato ucciso a colpi di fucile questa mattina a Lettere, in provincia di Napoli. I Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale stabiese dove il 60enne era stato portato dal figlio. L’omicidio sarebbe avvenuto, secondo una prima ricostruzione, in via San Giorgio tra i comuni di Lettere e Casola, sui Monti Lattari. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire la dinamica e la matrice.

