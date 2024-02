Secondo il sito svizzero IQAir il capoluogo lombardo è preceduto solo da Dacca in Bangladesh, Lahore in Pakistan e Delhi in India

Secondo il sito svizzero IQAir, che rileva la qualità dell’aria nel mondo basandosi sull’indice di qualità dell’aria degli Usa (Us Aqi), Milano sarebbe oggi tra le città più inquinate con un punteggio di 199, preceduta solo da Dacca in Bangladesh, Lahore in Pakistan e Delhi in India. La qualità dell’aria di Milano è indicata con il colore rosso, e rientra nella categoria ‘non salutare’. Il sito svizzero indica che attualmente la concentrazione di PM2.5 a Milano è 29.7 volte il valore guida annuale della qualità dell’aria indicato dall’Oms. IQAir consiglia quindi di evitare l’esercizio fisco all’aperto, di chiudere le finestre in casa, di indossare una mascherina all’aperto e di utilizzare i purificatori d’aria.

