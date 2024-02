Duecento le persone presenti all'arrivo dei Finanzieri

Una discoteca abusiva, senza alcuna autorizzazione e con personale in nero è stata scoperta a Castellanza, in provincia di Varese, dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Varese, insieme al personale della polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco di Varese. Il locale, completamente abusivo, ospitava una serie di eventi musicali organizzati da una società senza le licenze obbligatorie per legge. In particolare, i finanzieri di Busto Arsizio, insieme agli operativi dei Vigili del Fuoco, hanno riscontrato che l’intera area adibita a discoteca, comprensiva di diverse ville e tensostrutture, con tanto di impianti musicali e aree bar dove venivano serviti anche alcolici, era senza alcuna misura di sicurezza.

Al momento dell’accesso, accertata la presenza di oltre 200 avventori, è emerso che la società proprietaria degli immobili operava da tempo senza licenza e alcun tipo di permesso. Nel corso del controllo sono stati identificati 11 lavoratori in nero con varie mansioni quali baristi, DJ, personale di accoglienza, segnalati all’Ispettorato del Lavoro, che ne ha disposto la sospensione immediata dell’attività. Le indagini hanno accertato una sistematica organizzazione di eventi musicali sponsorizzati sui social network mediante il profilo Instagram e Facebook, anche per il periodo di Carnevale, “celati” quali feste private. I quattro responsabili, in concorso tra loro, sono stati denunciati alla locale Procura per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, nonché sanzionati per circa 30.000 euro.

