Entrambi sarebbero originari del Marocco e in attesa di primo giudizio

Due detenuti sono evasi nel pomeriggio dalla casa circondariale di Trani. Entrambi sarebbero originari del Marocco e in attesa di primo giudizio. L’ipotesi è che i due detenuti siano riusciti a fuggire dai passeggi del reparto nuovi giunti, dove erano allocati. Immediate le ricerche della polizia penitenziaria e delle altre forze dell’ordine. Lo rende noto Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria. “Da quanto riusciamo ad apprendere, nel pomeriggio a vigilare su più cortili passeggi vi era un solo agente di polizia penitenziaria, impegnato peraltro in ulteriori incombenze. Ma, anche al di là di questa non secondaria circostanza, appare evidente che neppure le strumentazioni e gli impianti tecnologici siano venuti in soccorso degli operatori”, commenta il segretario della Uilpa polizia penitenziaria. Anche nel 2021 si era registrata una duplice evasione dal penitenziario pugliese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata