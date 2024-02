Si chiama Maverick Morello, figlio di Pablito Morello

Sarebbe Maverick Morello, figlio del caposcorta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, Pablito Morello, la terza persona che avrebbe toccato la pistola del deputato Emanuele Pozzolo da cui, la sera di Capodanno, partì il colpo che ferì Luca Campana durante la festa alla pro loco di Rosazza, nel Biellese. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti qualificate, i carabinieri, nella immediatezza dei fatti, sentirono diversi testimoni presenti e fu lo stesso Maverick Morello a dichiarare di aver preso dalle mani di Pozzolo la pistola, di averla passata al padre, che la mise sulla mensola in sicurezza dopo lo sparo.

Alla procura non serve dunque l’analisi delle tracce di Dna, trovate sull’arma, perché la corrispondenza con i profili arriverebbe dalle testimonianze raccolte per cui, a toccare l’arma furono Pozzolo, Pablito Morello e il figlio Maverick. La procura quindi non chiederà altri approfondimenti del Dna perché il reato ipotizzato, lesioni e porto abusivo d’arma, non prevede l’obbligo degli indagati di sottoporsi la test del Dna, a patto che non lo chieda la difesa.

