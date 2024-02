I sigilli sono scattati per l’intero patrimonio di una società operante nel commercio di prodotti petroliferi

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il supporto operativo dello Scico, sotto il coordinamento della DNAA, sta dando esecuzione in Piemonte, Lazio, Calabria e Monaco di Baviera ad un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione che dispone il sequestro di beni per un valore di 10 milioni di euro riconducibili a tre imprenditori reggini del settore del commercio dei prodotti petroliferi coinvolti nell’operazione anti ‘ndrangheta ‘Andrea Doria’.

L’associazione avrebbe gestito l’intera filiera della distribuzione di carburante dal deposito fiscale fino ai distributori stradali finali, interponendo una serie di operatori economici (imprese ‘cartiera’ di commercio di carburante, depositi commerciali e brokers locali) con lo scopo di evadere le imposte. I sigilli sono scattati per l’intero patrimonio di una società operante nel commercio di prodotti petroliferi, 7 fabbricati tra le province di Frosinone, Roma e Novara, adibiti a deposito commerciale di carburanti, capannoni industriali e uffici, nonché posizioni finanziarie accese in Germania per un valore complessivamente stimato in circa 10 milioni di euro. I beni sottoposti a sequestro oggi si aggiungono al patrimonio sottoposto a vincolo nel precedente mese di maggio 2023, per un valore totale di circa 90 milioni di euro.

