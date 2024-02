Foto di archivio

Le fiamme si sono propagate in un edificio in via Vittorio De Sica 1, nel quartiere di Quinto Romano

Qualche lieve danno strutturale ma nessuna persona coinvolta: è il primo bilancio dei Vigili del fuoco sull’incendio che si è sviluppato negli scantinati di un condominio di dieci piani a Milano, in via Vittorio De Sica 1, nel quartiere di Quinto Romano.

I pompieri del Comando di Milano sono intervenuti con sei mezzi e una trentina di uomini per cercare di creare un varco e consentire ai residenti di abbandonare l’edificio. Le squadre di soccorso stanno provvedendo alla bonifica della zona interessata e la situazione sta rientrando nella normalità.

