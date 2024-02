Almeno 3 persone estratte vive dalle macerie, ci sono vittime

Gravissimo incidente sul lavoro a Firenze venerdì mattina: i vigili del fuoco immediatamente intervenuti riferiscono del crollo del solaio di un prefabbricato in un cantiere edile a Nord-Ovest della città. Dai vigili del fuoco sono stati estratti in vita tra le macerie 3 operai. Squadre al lavoro dalle 9 per le operazioni di soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, ci sono anche almeno tre vittime.

