I Vigili del fuoco cercano le persone sotto le macerie

In seguito al crollo di stamattina in un cantiere a Firenze, i Vigili del fuoco stanno intervenendo per cercare le persone sotto le macerie. Ci sono vittime e feriti. Nel video, le immagini del sorvolo con i droni da parte del Corpo nazionale.

