Esposto Codacons sulle dichiarazioni del cantante in un procedimento a Milano. Ma l'artista precisa: "Tecnicamente lo sono, è tutto intestato a mie società"

Fedez risponde dopo l’articolo di Repubblica in cui si riporta la notizia di un esposto depositato dal Codacons nei confronti del cantante dopo che questi, in un procedimento a Milano terminato con un’archiviazione, ha dichiarato di essere “nullatenente” e di avere “tutto intestato alle mie società”. Dichiarazioni che hanno portato il Codacons a commissionare uno studio sulle società del rapper, in seguito al quale è stato depositato l’esposto.

“Mi spiace molto leggere questo articolo, non ne capisco il senso e lo scopo, se non quello di dare un’idea sbagliata ai lettori e alle lettrici riportando una mia dichiarazione in modo del tutto decontestualizzato”, ha affermato Fedez, spiegando il contesto delle sue parole: “Durante un processo mi è stata posta una domanda dal giudice circa quali beni mobili e immobili siano a me intestati. Ho risposto la verità che non ho intestato nulla a nome mio e dunque sono tecnicamente nullatenente perché è tutto intestato alle società della mia famiglia, come avviene per molti imprenditori e imprenditrici di questo paese. Se avessi detto il contrario avrei mentito davanti a un giudice compiendo un reato”. Dunque, in merito agli eventuali accertamenti sui suoi asset aziendali, afferma: “Comunque, le mie società sono a disposizione per ogni eventuale controllo delle autorità competenti, non abbiamo nulla da temere o nascondere”.

Fedez: “Perché Codacons deve buttare merda su di me?”

“Perché il Codacons per far parlare di sé deve sempre buttare merda su di me e sulle persone con cui lavoro?”. Così in un video sul suo profilo Instagram, Fedez.

“Prendo atto di questo grandissimo scoop che sta circolando su tutte le testate diramato dal Codacons – afferma Fedez – in cui campeggia il titolo: ‘Fedez dichiara che è nullatenente’. No, non è vero, non ho dichiarato questo. Come sempre prendono un pezzo di una cosa, lo decontestualizzano e lo fanno passare per un’altra cosa”. Fedez sottolinea poi che i procedimenti per diffamazione fatti dal Codacons contro di lui sono stati “tutti archiviati” e racconta di un episodio in cui il giudice gli ha chiesto se fosse titolare di beni immobili “navi, macchine” e a cui ha risposto che “è tutto intestato alla mia società”. Il cantante quindi specifica che il nullatenente è relativo “a questo punto di vista” e “non in generale”.

La guardia di finanza “non ha mai rilevato nulla di illecito”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata