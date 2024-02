Intervenute 6 squadre dei vigili del fuoco, sul posto anche il sindaco

Maxi incendio in un condominio di via Macchieraldo a Biella questa mattina: intervenute 6 squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Il condominio è stato immediatamente evacuato: paura per una donna che si trovava allettata nel palazzo, e che è stata portata in salvo dai vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia, il 118, sindaco, vicesindaco e carabinieri. Fondamentale l’aiuto di un ex vigile del fuoco intevenuto immediatamente in soccorso.

