Grave incidente sul lavoro nel Novarese, a Romentino. Un operaio è rimasto incastrato in un macchinario mentre lavorava in azienda e secondo le prime informazioni è in gravi condizioni. Sul posto il 118, che in base ai primi accertamenti non lo giudica in pericolo di vita. E’ stato trasportato in ospedale in codice rosso. Un secondo incidente sul lavoro è avvenuto invece a Castelletto Ticino: un operaio è caduto da un tetto ed è rimasto ferito ma, secondo i primi accertamenti, non in modo grave.

