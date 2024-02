Ancora da ricostruire e da chiarire le circostanze della caduta

Una ragazza di 15 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. L’abitazione si trova al primo piano di un edificio in via de Simone. La ragazza, che è rimasta cosciente, è stata portata all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia in codice rosso. Sul posto sono sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che hanno avviato le indagini. Ancora da ricostruire e da chiarire le circostanze della caduta.

